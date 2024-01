Pferde im Kölner Rosenmontagszug Kaltblut Zeus mag Kasalla

Zeus hat nichts gegen Kasalla. Aus einer Box tönt: „Ich kumm us dä Stadt met K, Schalalala, schalalala…“ der Kölner Band und der kräftige schwarze Wallach guckt so unbeeindruckt, als würde er den Karnevalssong nicht zum ersten Mal hören. Seine Besitzerin Evelyn Schmitz spielt ihm die kölschen Lieder auf ihrem Hof in Kürten regelmäßig vor, um Zeus auf den 12. Februar vorzubereiten. Dann wird das Pferd beim Kölner Rosenmontagszug mitgehen – ganz hinten, im Reitercorps der Prinzengarde.