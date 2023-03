Rabenproblem in NRW-Städten Uhu-Attrappen sollen Saatkrähen vertreiben

Im Volksglauben gelten Rabenvögel wegen ihres schwarzen Gefieders oft als Unglücksboten. Wer in Soest lebt, könnte zu diesem Aberglauben neigen. Etwa 1700 Saatkrähen-Paare fühlen sich in der 50.000-Einwohner-Stadt im Regierungsbezirk Arnsberg pudelwohl – und bauen im Frühjahr geschäftig und krächzend ihre Nester auf hohen Laub- oder Nadelbäumen. „Für viele Menschen hier ist es eine Last, dass sie von April bis Juni ab vier Uhr morgens ein lautes Krächzen vor der Haustür haben und alles mit Kot verdreckt ist“, sagt Stadtsprecher Thorsten Bottin. Die Population der Saatkrähen wachse seit 30 Jahren stetig. „Heute haben wir zwölf Prozent der Krähenpopulation in ganz Nordrhein-Westfalen“, sagt Bottin. „Die sind alle hier in Soest.“