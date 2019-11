Albtraum Unfall : Wie ich als Ersthelfer versagte

Es sollte eine entspannte, letzte Fahrt der Motorrad-Saison werden. Aber dann war unser Autor plötzlich als Ersthelfer bei einem schweren Verkehrsunfall gefragt. Er konnte nicht helfen. Das macht ihm bis heute zu schaffen.

Bilanz 2019 sind weniger Motorradfahrer ums Leben gekommen als im Vorjahr. Von Jahresbeginn bis 30. September seien 60 Motorradfahrer getötet worden – vier weniger als 2018, so das Landespolizeiamt. In Relation zu den gefahrenen Kilometern sind Motorradfahrer laut Institut für Zweiradsicherheit dennoch 21 Mal gefährdeter, im Verkehr zu sterben, als Autofahrer.

Es war das letzte schöne Motorradwetter der Saison. Wir waren zu zweit auf unseren BMWs in den Ardennen unterwegs. Sonniges Herbstlaub, wenig Verkehr. Plötzlich tauchten am Straßenrand zwei bewegungslose Körper mit Helmen auf. Wir stiegen ab und sahen Bilder, die man vergessen möchte, aber nicht kann.

Mein schlechtes Gewissen auch. Deshalb sitze ich an diesem Mittwochabend hier: unter einer Neonröhre in einem nüchtern-weißen Schulungsraum des Arbeiter-Samariter-Bundes an der Düsseldorfer Kronprinzenstraße. Auf einem Seitentisch stehen Kekse. Zusammen mit 13 anderen Kursteilnehmern will ich von unserem Trainer, Rettungssanitäter Lucas Broda, wissen, wie ich es beim nächsten Mal besser machen kann.