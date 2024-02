Tierschützer in Sorge Weshalb der milde Winter eine Bedrohung für Igel darstellt

Der Braunbrustigel wurde kürzlich erst zum „Wildtier des Jahres 2024“ gekürt. Das kleine Stacheltier setzte sich im Ranking der Deutschen Wildtier Stiftung in Hamburg klar gegen die Mitbewerber Eichhörnchen und Rotfuchs durch. Wie viele Igel es in Deutschland gibt, ist nicht bekannt. Wildtierexperten sehen aber mit Sorge, dass der Bestand schleichend abnimmt. Der Igel wird auf der Roten Liste der Säugetiere Deutschlands in der Kategorie „Vorwarnliste“ geführt. Setzt sich die Entwicklung fort, ist laut Experten zu erwarten, dass die Art in naher Zukunft in die Kategorie „Gefährdet“ hochgestuft werden muss. Dabei gehört der Igel zu den ältesten Säugetieren.