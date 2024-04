Restmüll oder Altkleider-Container So entsorgt man alte Kleidung mit Löchern und Flecken richtig

Etwa fünf bis zehn Prozent der Altkleider werden an Bedürftige weitergegeben 50 Prozent der Spenden sind jedoch unbrauchbar und gehen ins Recycling. „Aus den recycelten Fasern werden zum Beispiel Filz, Putzlappen und Dämmstoffe hergestellt.“ Was auch dafür zu verschmutzt ist, wird anstelle von Kohle als Ersatzbrennstoff genutzt oder geht in die Müllverbrennung. Mehr zum Thema Altkleider finden Sie in dieser Broschüre.