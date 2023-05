Immer wieder tödliche Badeunfälle Wie kann man ertrinkende Menschen retten?

Ein siebenjähriger Junge und sein vier Jahre altes Geschwisterkind spielen im Bornheimer Stadtteil Hersel am Ufer des Rheins. Die beiden Nichtschwimmer geraten in Not, als sie in den Fluss gezogen werden. Ihr Vater, ein 36-Jähriger, ebenfalls Nichtschwimmer, springt hinterher, um sie zu retten. Das vier Jahre alte Kind schafft es wieder eigenständig ans Ufer, das ältere Geschwisterkind und der Vater gehen jedoch unter. Sie konnten von Rettungskräften zwar geborgen werden, starben aber im Krankenhaus. Dieser schreckliche Unfall ereignete sich am Montag, wie die örtliche Polizei mitteilt.