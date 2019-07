Baumpaten, Spenden und Co. : Wie jeder Bäume pflanzen kann, auch ohne Garten

Jeder gepflanzte Baum hilft, CO 2 aus der Atmosphäre einzufangen. Foto: Getty Images/iStockphoto/Pattanaphong Khuankaew

Düsseldorf Bäume sind gut für das Klima – Bäume pflanzen ist aber nicht jedem möglich. Wer keinen eigenen Garten hat oder diesen nicht zum Wald machen will, kann sich trotzdem für mehr Bäume einsetzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Christian Albustin Von Christian Albustin Autorendetails aufklappen Koch, Oecotrophologe und Lebensmittelwissenschaftler - Christian Albustin ist Volontär bei der RP seit Oktober 2017. zum Autorenprofil

Das Klima retten, es könnte so einfach sein. Zumindest, wenn es nach einer Studie der Technischen Hochschule Zürich geht. Die hat vorgerechnet: Wenn auf allen Flächen, die der Mensch nicht unmittelbar braucht, Bäume gepflanzt würden, könnten diese zwei Drittel der weltweiten CO 2 -Emissionen neutralisieren. Weltweit wäre das eine Fläche so groß wie die USA, 900 Millionen Hektar. Die gute Nachricht: Jeder kann einen kleinen Beitrag dazu leisten. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, für Baumpflanzungen zu spenden, in Deutschland und weltweit.

NRW Wer vor der eigenen Haustür Bäume pflanzen (lassen) will, kann sich an der Spendenaktion des Regionalverbands Ruhr (RVR) beteiligen. Für jeden gespendeten Euro forstet der Verband einen Quadratmeter Wald auf. Waldgebiete wie die Haard und die Hohe Mark im Kreis Recklinghausen, die Kirchheller Heide in Bottrop, die Üfter Mark im Kreis Wesel und der Emscherbruch in Gelsenkirchen werden vom RVR gepflegt und nachhaltig bewirtschaftet. Bereits heute betrage die CO 2 -Speicherung in Holz und Substitution durch Holz deutschlandweit 14 Prozent der Treibhausgas-Emissionen, heißt es beim RVR. Mit Substitution ist die Nutzung von Holz anstelle eines CO 2 -intensiveren Werkstoffs gemeint. 2019 will der Verband insgesamt bis zu 500.000 Bäume pflanzen. Ziel sei es, standortgerechte, stabile und möglichst strukturreiche Wälder zu schaffen, die sich den Klimaänderungen mit heißen, trockenen Sommern, Starkregen oder Sturm anpassen können.

Deutschland Sören Brüntgens forstet dagegen deutschlandweit Waldstücke auf. Der Abrissunternehmer begann bereits vor 13 Jahren mit seinem Projekt „Plant my tree“ (Pflanze meinen Baum). Seitdem hat er mit Spenden mehr als 137.000 Bäume gepflanzt. Spender können auf der Internetseite des Projekts aktuell in den Gebieten Jünkerath in Rheinland-Pfalz, Rothenberg in Hessen, Wiesenhagen in Brandenburg und Lensahn in Schleswig-Holstein für weitere Bäume spenden. Einzelne Bäume kosten zwölf Euro. Im Shop auf der Internetseite sind aber auch pauschale Spenden möglich. Darüber hinaus bietet Brüntgens auch Pflanz- und Pflegeaktionen für Unternehmen an. Deren Mitarbeiter können an ein bis zwei Tagen im Jahr vor Ort mithelfen.

Weltweit Das Pflanzprojekt von „Plant for the planet“ (Pflanze für den Planeten) sammelt Spenden von Privatpersonen und Unternehmen für Baumpflanzungen auf der ganzen Welt. Neben einzelnen Patenschaften können Spender auf der Internetseite auch Abonnements abschließen, etwa ab einem Euro pro Monat für einen gepflanzten Baum pro Monat. Die Ergebnisse der weltweiten Pflanzaktionen sind beeindruckend: Schon 13,6 Milliarden Bäume wurden gepflanzt, bis zum gesetzten Ziel von einer Billion Bäume ist es aber noch ein weiter Weg.