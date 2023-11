„Du bist der erste Präsident“ Wie in Bonner Republik – Finnlands Präsident in Villa Hammerschmidt

„Du bist der erste Präsident, den ich in meiner jetzt siebenjährigen Zeit als Präsident hier in Bonn begrüßen darf“, sagte Steinmeier zu Niinistö. Niinistö sagte, er sei bei seinen 14 vorherigen Besuchen in Deutschland immer äußerst zufrieden gewesen - und in Bonn vielleicht am „allerzufriedensten“. Steinmeier sagte, er möge die Villa Hammerschmidt erstens sehr, zweitens spreche viel dafür, sie der Welt auch zu zeigen. Konkrete Pläne zum Empfang weiterer Staatsoberhäupter in Bonn gibt es laut Bundespräsidialamt derzeit aber nicht.