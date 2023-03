Was Verdi und EVG planen Wie es bei den Streiks bis Ostern weitergeht

Verdi und die Eisenbahn-Gewerkschaft EVG sorgten am Montag mit ihrem Doppel-Streik für Stillstand. Am Flughafen Düsseldorf fielen 264 der vorgesehenen 333 Starts und Landungen aus: 234 Flüge wurden annulliert, 26 Flüge auf andere Flughäfen umgeleitet und vier Flüge wurden auf Dienstag verschoben. Vereinzelt könne es am Dienstag auch noch zu Verzögerungen kommen, so der Flughafen.