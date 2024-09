Heftige Vorwürfe Wie ein Bonner Vermieter Studentinnen über den Tisch zieht

Nachrückverfahren, Medizinstudium, in zwei Wochen geht’s los. Die Zusage verändert vor drei Jahren das Leben von Anna (Name geändert), die damals noch 250 Kilometer von Bonn entfernt wohnt. Die 20-Jährige freut sich erst, dann steigt Panik auf. Wie bekommt sie in den paar Tagen noch eine Wohnung? Nach einem Telefonat mit einem Bonner Vermieter kann sie ihr Glück kaum fassen: Sie soll sofort den Mietvertrag unterschreiben.