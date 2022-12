Nordrhein-Westfalen Kälteeinbruch – so können Sie Menschen ohne Wohnung jetzt helfen

Duisburg Auch in Duisburg gibt es in diesen Tagen Anlaufstellen für Obdachlose. Zum Beispiel ist im Duisburger Hauptbahnhof die Halle zwischen U-Bahn und Gleisen offen, damit Obdachlose dort übernachten können und nicht ungeschützt auf der Straße liegen müssen. Außerdem ist auch eine Wartehalle an einem Gleis am Bahnhof für sie geöffnet. Wer in Duisburg Obdachlosen in Not helfen will, kann sich zudem an die Fachstelle für Wohnungsnotfälle wenden. Diese ist unter der Telefonnummer 0203/2838885 oder -8870 zu erreichen. Wer einen Menschen unterkühlt findet, sollte aber direkt unter der 112 Hilfe rufen.