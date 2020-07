Medizinmeteorologe Andreas Matzarakis : Wie das Wetter uns beeinflusst

Foto: dpa/Roland Weihrauch 15 Bilder Dürre, Sonne, Regen - Wetterextreme in NRW 2020

Düsseldorf Sommerferien in NRW - und keine Sonne in Sicht. Der Medizinmeteorologe Andreas Matzarakis erklärt, was das trübe Wetter mit uns macht. Und wie wetterfühlige Menschen darunter leiden.

Das Frühjahr war viel zu trocken, also freuen sich NRWs Landwirte über Regen für die Felder. Doch vielen Menschen schlägt das schlechte Wetter auf die Stimmung - schließlich ist Sommer, es sind Ferien und haben ihre Reisen wegen der unsicheren Situation in der Corona-Krise abgeblasen und sind zu Hause geblieben.

„Wir reagieren alle aufs Wetter“, sagt Andreas Matzarakis, Medizinmeteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD). So habe es natürlich einen positiven Einfluss, wenn es etwa mehrere Tage mit Sonne und angenehmen 25 Grad gebe. „Schauen wir raus und es ist wolkig, neblig oder stürmisch, dann hat das einen negativen Einfluss auf unsere Sinne“, sagt der Meteorologe. Diese Gruppe sind die so genannten Wetterreagierenden.

Andreas Matzarakis, Medizinmeteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Freiburg. Foto: RPO/Klaus Polkowski

50 Prozent der Menschen in Deutschland geben an, dass das Wetter einen Einfluss auf sie hat - das weiß der DWD aus regelmäßigen Befragungen. „Diese Menschen sagen, dass sie unter dem Wetter leiden, dass es ihre Leistungsfähigkeit beeinflusst.“ Die am häufigsten genannten Beschwerden sind Kopfschmerzen, Migräne, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Gelenkschmerzen und Schlafstörungen.

Neben der Gruppe dieser Wetterfühligen, nennt Matzarakis eine dritte Gruppe: Die Wetterempfindlichen. „Das sind 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung, Menschen, die schon eine längere Krankheitsgeschichte hatten und dann je nach Wetter etwa Narben spüren oder längst ausgeheilte Knochenbrüche.“

Was kann man tun?

Matzarakis rät Wetterfühligen, raus zu gehen, sich viel an der frischen Luft zu bewegen - trotz Regens. „Das stabilisiert den Blutkreislauf“, sagt er. Er empfiehlt außerdem Wechselduschen, um morgens in Schwung zu kommen. „Das ideale Wetter ist eigentlich ohnehin eher kälter: Zum Sport machen ideal.“

Wetterempfindlichen mit längerer Krankheitsgeschichte könne dagegen oft eine Anpassung ihrer Medikation helfen.

Auf der Website des DWD gibt es Vorhersagen zum Gefahrenindex für Wetterfühlige, die die Möglichkeit bieten, den Wettereinfluss bei der Tagesplanung zu berücksichtigen. Das soll vor allem älteren und kranken Menschen helfen, zusätzliche Belastungen zu vermeiden.

(hsr)