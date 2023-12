Wetterwechsel in NRW Sturm statt Schnee bis Weihnachten

Auch in der letzten Adventswoche ist in NRW nur wenig winterliches Weihnachtswetter zu erwarten – stattdessen aber viel Regen und Wind. „Die Wetterlage stellt sich ab Dienstag um“, sagt Bernd Hussing, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen. „Wahrscheinlich bis weit in die kommende Woche hinein zieht dann ein Tiefdruckgebiet nach dem anderen über das Land.“ Diese bringen wegen der verbreitet milden Temperaturen vor allem Regen. Regional könnte innerhalb einer Woche so viel Niederschlag fallen wie sonst durchschnittlich im gesamten Monat. Hussing: „Für kleinere Flüsse bedeutet das angesichts der zunehmend gesättigten Böden zumindest eine potenzielle Hochwassergefahr.“