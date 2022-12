Wetterdienst warnt Erste Unfälle durch gefrierenden Regen

In Düsseldorf sowie zahlreichen weiteren Landkreisen und Städten in NRW und Niedersachsen fällt wegen des Glatteises am Montag der Unterricht aus. Unter anderem sagten die zuständigen Behörden den Unterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in der Region Hannover und im Landkreis Osnabrück ab. Auch die Grund- und weiterführenden Schulen im Landkreis Göttingen bleiben am Montag geschlossen.