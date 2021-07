Folgen des Klimawandels : Wetterdienst erwartet weitere Starkregenfälle in 2021

Düsseldorf Bei der Analyse der katastrophalen Regenfälle von Mitte Juli kommen Klimatologen zu dem Schluss, dass die Saison noch nicht ausgestanden ist. Zudem würde sich die Tendenz zu intensiveren Niederschlägen wegen steigender Temperaturen fortsetzen. Auch der Monat Juli war im Mittel wieder ein Grad zu warm.

Mit dem Starkregen ist es in diesem Jahr möglicherweise noch nicht vorbei. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht in seiner Analyse der katastrophalen Regenfälle Mitte Juli davon aus, dass „noch weitere Ereignisse in 2021 hinzukommen werden“. In der Regel würden die intensivsten Niederschläge zwischen Mai und September gemessen, die Saison ist also noch nicht vorbei. Grundsätzlich sei dabei jeder Ort in Deutschland gefährdet, es gebe jedoch eine Tendenz, wonach Extrem-Ereignisse vermehrt in Mittelgebirgs- und Hochgebirgsregionen auftreten.