Ganz vereinzelt Schnee in NRW : Viele Wolken und Regenschauer zu Weihnachten

Eine Person geht mit einem Regenschirm eine weihnachtlich geschmückte Straße entlang (Symbolbild). Foto: dpa/Tom Weller

Düsseldorf/Essen An den Weihnachtstagen wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen nass und ungemütlich. Der Heiligabend am Dienstag ist stark bewölkt und regnerisch. Nur in höchsten Lagen kann mit Schnee gerechnet werden.

Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Montag mit. In den höchsten Lagen ist am Abend auch Schneeregen möglich. Die Höchstwerte liegen am Montag zwischen 6 und 10 Grad, im Bergland werden 4 bis 6 Grad erwartet. Grund dafür ist ein Tiefdruckgebiet. Am Montag bleibt es zudem immer wieder wechselnd bewölkt, mit gelegentlichen Schauern. Es weht ein mäßiger Wind aus Südwest bis West

Auch am Heiligabend wird es laut dem DWD überwiegend stark bewölkt und regnerisch. Im Tagesverlauf muss mit Regenschauern gerechnet werden, in den höchsten Lagen des Landes kann sich der Regen teilweise mit Schnee vermischen. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 10 Grad. Anfangs weht noch ein schwacher bis mäßiger Wind, im Tagesverlauf kann er auffrischend werden. Zeitweise muss auch mit Windböen und stürmischen Böen gerechnet werden.

Auch am ersten Weihnachtsfeiertag bleibt es der Prognose der Wetterexperten zufolge stark bewölkt. Am Morgen ist vereinzelt noch mit Regenschauern, in den Hochlagen mit Schneeschauern zu rechnen. Erst im Laufe des Tages ziehen die Wolken laut DWD kurzzeitig ab. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 5 bis 9 Grad, im höheren Bergland 1 bis 5 Grad. Nachts sinken die Tempertaturen auf 3 bis 0 Grad, im Bergland bis minus 2 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag wird es wolkig und meist trocken. Vereinzelt muss mit Nebel und örtliche Glätte durch überfrieren gerechnet werden. Am zweiten Weihnachtstag ziehen dann wieder neue Wolken auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 4 und 7 Grad, im Bergland zwischen 1 bis 4 Grad. Es weht voraussichtlich ein schwacher, im Tagesverlauf auffrischender Wind. Von Westen her kann auch erneut Regen aufziehen.

In der Nacht zu Freitag dann wird es stark bewölkt. Richtung Osten hin soll es regnen, in höchsten Lagen teilweise auch schneien. Die Temperaturen sinken auf 4 bis 1 Grad.

(dtm)