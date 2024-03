Aussichten für NRW bis Ostern So wird das Wetter zum Osterferienstart

Auch nach dem Kalender startet diese Woche endlich der Frühling – genauer gesagt am Mittwoch um 4.06 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Meteorologisch ging es bereits am 1. März los, kalendarisch markiert die sogenannte Tagundnachtgleiche den Zeitpunkt, also wenn Tag und Nacht genau gleich lang sind. Zumindest vom Kalender her darf der Winter damit ad acta gelegt werden, und der Frühling wird seiner Jahreszeit gleich mehr als gerecht: Am Mittwoch erwarten die Meteorologen im Rheinland Temperaturen von 17 bis 19 Grad, sogar 20 Grad könnten möglich sein. Zum Start in die Osterferien ist es aber wohl erstmal vorbei mit dem Frühlingshauch, und auch die Ostertage selbst könnten eher wechselhaft ausfallen.