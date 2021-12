Weihnachtswetter : DWD erwartet Schnee und Glätte in Teilen von NRW

Ein Fahrzeug des Winterdienstes (Archiv). Foto: dpa/Dieter Menne

Essen An den Tagen über Weihnachten kann es teilweise glatt auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen werden. In einigen Landesteilen wird auch etwas Neuschnee erwartet.

Zunächst werde am Rande eines umfangreichen Tiefs über Finnland mit westlicher Strömung milde Meeresluft nach NRW fließen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) an Heiligabend in Essen mit. In der Nacht zum Samstag komme dann eine Kaltfront auf den Norden des Landes zu.

Es sei in der Nordosthälfte mit leichtem Frost zwischen 0 und -5 Grad zu rechnen. Dabei können es örtlich Glätte durch überfrierende Nässe oder geringfügigen Schneefall geben. Von Ostwestfalen-Lippe bis ins Sauerland könnten stellenweise ein bis zwei Zentimeter Neuschnee fallen. Zudem wird es windig. Bis in die späten Mittagsstunden des 1. Weihnachtstages werden Windgeschwindigkeiten von 60 km/h, in den Gipfellagen auch stürmische Böen um 70 km/h erwartet.

In der Nacht zum Sonntag kann es durch Überfrieren im Norden wieder glatt werden. In der Südhälfte lassen die Niederschläge nach. Am Sonntag kommen von Westen erneut Niederschläge, vor allem östlich des Rheins als Schnee mit entsprechender Glätte. Zum Abend steigt die Schneefallgrenze und es gibt meistens Regen. Gleichwohl droht weiterhin örtlich gefrierender Regen und entsprechende Glätte.

