Hagel und Sturm möglich : Starke Gewitter und Unwetter in Nordrhein-Westfalen erwartet

Ein Unwetter zieht über ein Feld hinweg (Symbolbild). Foto: dpa/Frank May

Düsseldorf Ein Tief über Nordrhein-Westfalen soll am Mittwoch teils unwetterartige Gewitter nach NRW bringen. Bereits im Tagesverlauf sind vereinzelt Gewitter mit kräftigem Starkregen möglich.

Die Höchsttemperaturen liegen bei 30 bis 33 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Morgen mitteilte. Bereits im Tagesverlauf seien vereinzelt Gewitter mit kräftigem Starkregen möglich. Auch Hagel und Sturmböen von bis zu 80 Kilometer pro Stunde seien nicht auszuschließen, so die Wetterexperten. Am Abend ziehen aus Westen dann verbreitet Gewitter auf.

Auch am Donnerstag bleibt es laut Vorhersage stark bewölkt, mit Schauern und teils kräftigen Gewittern. Nach Südosten lockere es auf und bleibe niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen laut DWD auf bis zu 27 Grad. In der Nacht zu Freitag lockert die Bewölkung weiter auf. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Tiefstemperaturen liegen in der Nacht zwischen 14 und 10 Grad und damit deutlich tiefer als in den Nächten zuvor. Es weht ein schwacher Wind, der von Nordwest auf Süd bis Südwest dreht.

Am Freitag gibt es lockere Quellbewölkung und nur vereinzelt kurze Schauer, wie der DWD mitteilt. Es bleibt meist niederschlagsfrei. Die Höchsttemperatur liegt bei 24 bis 27 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zu Samstag ist es meist nur gering bewölkt oder klar. Vereinzelt kann sich Nebel bilden. Die Tiefsttemperaturen sinken auf 12 bis 8 Grad in der Nacht, im Bergland auch örtlich auf 5 Grad.

Am Samstag gibt es anfänglich noch einzelne Nebelfelder, die sich aber am Morgen auflösen. Danach ist es meist sonnig oder locker bewölkt und niederschlagsfrei. Die Höchsttemperatur liegt in Hochlagen bei 23 Grad, ansonsten sind bis zu 29 Grad möglich. Es weht ein schwacher Wind auf Südwest. In der Nacht zu Sonntag ziehen von Westen her zunehmend Wolken auf, es kann örtlich auch etwas regnen.

(dpa/dtm)