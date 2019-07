2019 bislang viel zu trocken : Am Donnerstag kommt der Regen

Die Wiesen am Rheinpark in Düsseldorf-Golzheim sind schon jetzt gelb-braun verfärbt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Düsseldorf Erneut leidet das Land unter anhaltender Trockenheit. Ab Donnerstag soll es endlich Regen geben. Doch erholen kann sich die Natur Experten zufolge nicht – dafür müsste es zwei Wochen lang durchgehend regnen.

Schon im zweiten Jahr hintereinander sitzen die Menschen in NRW auf dem Trockenen. Vom 19. Juni bis zum 6. Juli, also 17 Tage lang, ist im Land laut Bernd Hussing vom Deutschen Wetterdienst (DWD) kein einziger Tropfen heruntergekommen, davor und danach hat es auch nur unwesentlich geregnet. Mit entsprechenden Folgen: Viele Wiesen sind vertrocknet, in den Wäldern breitet sich der Borkenkäfer aus, in Ostwestfalen gibt es Trinkwasser-Engpässe.