Wetter in NRW : Sturmtief Eugen fegt über NRW - Nur wenige Störungen im Bahnverkehr

Eine heftige Sturmböe lässt die Haare einer Frau wehen. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Düsseldorf/Essen Ein Sturmtief sorgt am Dienstag in Nordrhein-Westfalen für stürmisches und kühles Wetter. Bereits am Vormittag sind schwere Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde möglich. Der Bahnverkehr ist teilweise beeinträchtigt.

Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge sind auch einzelne orkanartige Böen unter anderem in Gewitternähe nicht ausgeschlossen. Bereits am Dienstagmorgen erwartet der DWD demnach kräftige Böen, die sich am Vormittag noch verstärken.

Vereinzelt hat das Sturmtief am Dienstagmorgen in Nordrhein-Westfalen zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr geführt. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Morgen sagte, ist die Regionalstrecke Gummersbach-Marienheide gesperrt, weil ein Baum auf den Gleisen liegt. Im Münsterland sei die Strecke Dülmen-Coesfeld wieder für Züge frei, nachdem Äste von den Gleisen geräumt worden seien. Der Fernverkehr lief zunächst störungsfrei.

In der Landeshauptstadt Düsseldorf gab es nach Angaben der Feuerwehr bis zum Morgen sieben sturmbedingte Einsätze. Unter anderem stürzte ein Teil einer 20 Meter hohen Birke auf das Dach einer Garage. Verletzte gab es zunächst nicht. Für Düsseldorf galt weiter eine amtliche Warnung vor Sturmböen bis 85 Kilometer pro Stunde und in der Spitze bis zu 90 Kilometer pro Stunde.

Zudem zieht laut DWD von Westen her am Dienstagmorgen Regen auf. Im Tagesverlauf kann es demnach immer wieder Regenschauer geben, im Norden sind vereinzelte Gewitter möglich. Die Höchstwerte erreichen 11 bis 14 Grad. Zum Abend hin soll der Wind laut DWD aber wieder abschwächen. In der Nacht zum Mittwoch sind im Osten und Norden des Landes noch starke bis stürmische Böen mit bis zu 65 Kilometern pro Stunde möglich, der Wind lasse aber weiter nach.

In Herzogenrath stürzte in der Nacht wohl aufgrund des starken Windes die Giebelwand eines im Rohbau befindlichen Hauses um. Wie die Feuerwehr mitteilte, drohten noch weitere Bauteile herabzustürzen. Der Bereich sei großräumig abgesperrt worden, hieß es.

Im Kreis Wesel kam es in der Nacht bis Dienstagmorgen, 7 Uhr, sturmbedingt zu insgesamt 17 Einsätzen, wie die Feuerwehr mitteilt. Hauptsächlich mussten Bäume, Äste und umgefallenen Verkehrszeichen von der Fahrbahn geräumt werden. In Xanten-Birten am Veener Weg fiel ein Baum auf eine Stromleitung und beschädigte diese. In Moers am Lärchenweg kippte ebenfalls ein Baum um und richtete am Dach eines Hauses, in einem Garten und an einem Auto Schaden an.

In Schermbeck auf der Bruchstraße war am frühen Morgen ein Baum umgestürzt und blockierte die Fahrbahn. Der Baum wurde von der Feuerwehr zerkleinert und am Straßenrand abgelegt. Da der Baum beim Umfallen eine Telefonleitung mitgerissen hatte, wurde zusätzlich die Telekom zur Einsatzstelle gerufen.

Auch in Tönisvorst musste die Feuerwehr am frühen Morgen ausrücken: Im Bereich Kehner Heide und Düsseldorfer Straße sowie auf der Willicher Straße waren Bäume umgefallen und blockierten die Straßen.

