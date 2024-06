Aussichten Starker Regen und Gewitter ziehen über NRW

Am Samstag bleibt es nach Abzug einzelner Schauer im Norden und Nordwesten des Bundeslandes zwar weitestgehend niederschlagsfrei, am Sonntag und zu Beginn der neuen Woche sei jedoch wieder mit Regen und Gewittern zu rechnen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. In ganz NRW gilt am Samstag bereits die Warnstufe 1. Auf der Website des DWD wird vor Windböen um die 55 km/h gewarnt. In höheren Lagen können auch häufiger stürmische Böen um 70 km/h (Bft 8) auftreten. Ab dem späten Nachmittag lassen diese allmählich nach. Die Temperaturen erreichen am Samstag und Sonntag demnach Höchstwerte von 20 bis 21 Grad.