Am Sonntag Starkregen möglich : Sonnig und sehr heiß in NRW - bis 36 Grad

Essen Der Samstag wird in NRW der bislang heißeste Tag des Sommers mit Temperaturen deutlich über 30 Grad. Am Sonntag bereits könnten auf kräftige Gewitter Starkregen und Hagel folgen.

Ein sonniger und „heißer bis sehr heißer“ Samstag steht in Nordrhein-Westfalen bevor. Die Höchsttemperatur werden im Tagesverlauf verbreitet auf 31 bis 34 Grad steigen, meldete der Deutsche Wetterdienst am Morgen. In der Kölner Bucht seien lokal um die 36 Grad zu erwarten, hieß es in der DWD-Vorhersage.

Ein eher schwacher Wind werde kaum Abkühlung bringen. Der Samstag bleibe meist niederschlagsfrei. Am Abend und in der Nacht zu Sonntag geht der DWD im Norden von einem geringen Gewitterrisiko aus. „Abseits davon nur wenig Abkühlung“. Mit Blick auf ganz Deutschland rechnet der Wetterdienst damit, dass der Samstag mancherorts der bisher heißeste Tag des Jahres werden könnte. Auch in der Nacht soll es noch 21 bis 15 Grad warm bleiben.

Der Sonntag könne lokal teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel bringen. Als Höchsttemperaturen seien dann mit 21 Grad im Norden bis immerhin noch 29 Grad im Süden von NRW zu rechnen.

Auch bei unseren westlichen Nachbarn wird es heiß: Mit der Hitzewelle in Frankreich müssen die Menschen sich örtlich auf Temperaturen bis zu 42 Grad einstellen. Das teilte der Wetterdienst Météo France am Donnerstag in seiner aktualisierten Vorhersage mit. Die höchsten Temperaturen werden demnach am Samstag erwartet, am heißesten soll es im Südwesten werden. Nahezu flächendeckend können aber Werte von bis zu 40 Grad erreicht werden.

(chal/dpa)