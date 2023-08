Bilanz des Sommerwetters 2023 NRW Schlusslicht beim Sonnenschein – zu nass und zu warm

Wassermangel war deshalb in diesem Sommer kein Problem. „Alle Talsperren gut gefüllt“, meldeten die Wasserverbände mehrfach. Dabei schien die Sonne in NRW zwar weniger als in allen anderen Bundesländern, aber immer noch deutlich länger als im langjährigen Mittel für das Bundesland (554 Stunden). Die Temperaturen lagen in NRW im Sommer durchschnittlich bei 18,4 Grad - 2,1 Grad über dem Durchschnitt der Jahre 1996-1990.