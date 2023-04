T-Shirt-Wetter in Sicht Frühling – ab wann es in NRW warm wird

Nach einem größtenteils verregneten und damit ungemütlichen Wochenende stehen die Chancen in der kommenden Woche gut, dass der Frühling endlich einlöst, was er verspricht. Zunächst einmal rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in NRW am Samstag und Sonntag aber mit teils ergiebigen Regenfällen. Nur am Samstagabend könne es westlich des Rheins bis zum Abend niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen erreichen an beiden Tagen höchstens 14 Grad und bis zu acht Grad in den Hochlagen. Mit Beginn der neuen Woche soll sich das jedoch langsam verändern. Dann baut sich ein Hochdruckgebiet über der Nordsee und Skandinavien auf, das Tag für Tag mehr Sonnenschein bringt – und vielleicht ab Donnerstag im Rheinland auch Temperaturen jenseits der 20 Grad.