Wetter in NRW Nach heißem Sonntag – in dieser Region soll Gewitter zuerst ankommen

Am Dienstag rechne der DWD im gesamten Bundesland mit Schauern und Gewittern; teilweise könne es zu Starkregen kommen. Das Thermometer zeige maximal 24 bis 27 Grad - mit den höchsten Werten im Osten des Landes, in der Hocheifel werden es laut der Vorhersage maximal 22 Grad. Der Wind sei zumeist nach wie vor schwach, könne allerdings in der Nähe von Schauern und Gewittern teils böig auffrischen, schrieb der DWD.