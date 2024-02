Die Wetter-Aussichten Wolken und viel Regen in NRW

Die Wolken bleiben auch am Samstag, ebenso wie der leichte Regen, der im Tagesverlauf immer wieder auftritt. Laut DWD liegen die Temperaturen bei maximal elf Grad. Dazu weht ein frischer Wind aus Westen, für das bergische Land sind stürmische Böen gemeldet. In der Nacht wird es etwas kälter mit neun bis sieben Grad, dazu anhaltender Regen im Norden von NRW. Auch am Sonntag rechnen die Meteorologen bei maximal zwölf Grad mit Wolken und Sprühregen. In der Nacht zum Montag ziehen die Regenwolken in Richtung Nordosten ab.