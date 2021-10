Wetter in NRW : Wochenstart mit Wolken, Regen und Wind

Am Montag ist es zunächst bewölkt, im Tagesverlauf kann sich auch mal die Sonne zeigen. Foto: dpa/Martin Gerten

Düsseldorf Der Herbst hat sich schon am ersten Oktoberwochenende mit viel Regen, Wolken und Sturm gezeigt – so geht es auch zum Start in die neue Woche weiter. Doch im Laufe des Montags kann es stellenweise auflockern.

Die erste Oktoberwoche beginnt in Nordrhein-Westfalen mit wechselhaftem Wetter. Am Montagvormittag ist es verbreitet bewölkt, im Osten des Landes kann es etwas Regen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mitteilte. Im Lauf des Tages lockert der Himmel dann von Westen her auf und mitunter zeigt sich die Sonne. Es weht ein meist mäßiger Wind, im Nordwesten und in der Eifel kann es auch Böen geben. Dazu werden Höchstwerte zwischen 15 und 19 Grad erwartet, im Hochsauerland bis 11 Grad.

Der Dienstag beginnt laut DWD-Prognose wieder mit wechselnder Bewölkung, am Nachmittag zieht von Südwesten her Regen heran. Der Wind frischt auf, im Bergland sind teils starke Böen möglich. Die Temperaturen erreichen bis zu 18 Grad. Auch am Mittwoch bestimmen demnach Wolken und Regen das Wetter in NRW. Zum Abend hin kann es nach DWD-Vorhersage auch kräftige Schauer geben. Bei Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad bleibt es windig.

(bora/top)