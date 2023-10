Achterbahn-Wetter in NRW Bringt das Wochenende den ersten Schnee?

Zunächst einmal wird es im weiteren Verlauf der Woche auch in NRW sukzessive milder. Während die Werte am Mittwoch laut Deutschem Wetterdienst (DWD) schon regional auf zwölf bis 15 Grad steigen (in Hochlagen um zehn Grad), erreichen sie am Samstag am Rhein örtlich bis 20 Grad, ansonsten verbreitet 16 bis 19 Grad, im Bergland zwischen zwölf und 15 Grad. Am Freitag fallen die Temperaturen dann schon deutlich auf Höchstwerte um 16 Grad, bevor es am Samstag und Sonntag spürbar kälter wird. Das winterliche Intermezzo ist dann aber wahrscheinlich auch schon wieder vorbei, zum Start der kommenden Woche ziehen die Werte Tag für Tag allmählich an.