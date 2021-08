Am Dienstag kommt die Sonne raus : Das Wetter in NRW bleibt wechselhaft

Auf Regen folgt am Dienstag dann auch wieder die Sonne: das Wetter in NRW bleibt wechselhaft (Archivbild) Foto: dpa/Martin Gerten

Essen Stark bewölkt und teilweise regnerisch: Die neue Woche in Nordrhein-Westfalen startet wechselhaft. Die Temperaturen erreichen maximal 18 bis 23 Grad.

Im Norden sei das Wetter am Montag allerdings besser als im Süden, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag in Essen. Während in der Südhälfte anfangs noch schauerartiger Regen aufziehe, sei es in der Nordwesthälfte meist niederschlagsfrei. Im Tagesverlauf lockere es zunehmend auf. Die Temperaturen erreichen maximal 18 bis 23 Grad.