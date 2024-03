Regen, Hagel und Sonne bis Ostern Aprilwetter im März – Mehrere Verkehrsunfälle am Wochenende in NRW

Es war klassisches Aprilwetter, das Nordrhein-Westfalen an diesem Wochenende heimsuchte: Zeitweise schien die Sonne, nur wenige Minuten später verdunkelte sich der Himmel, es regnete, war windig, örtlich kam es sogar zu Hagelschauern. Jan Kärger, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) sagt, das sei ganz typisch für die Jahreszeit: „Das sprichwörtliche Aprilwetter kann uns, wie gerade, auch schon im März ereilen“, so der Experte. „Und es wird uns vermutlich auch noch eine Weile begleiten.“ In dieser Zeit im Jahr sei es typisch, dass sich uns kalte Luft in recht großen Höhen aus Norden nähert. Quellwolken bilden sich, Gewitter entstehen und Graupelschauer werden gefördert. Ein teils kräftiger Wind in großer Höhe schlägt durch die Schauer nach unten und verwirbelt sie. „Die Sonne, die im März auch in unseren Breitengraden schon einiges an Kraft hat, wirkt dann als eine Art Motor für diese Bewegungen“, so Kärger. „Das führt dann zu diesem unbeständigen Wetter.“