Wetter in NRW: Am Freitag drohen Schnee und Blitzeis auf den Straßen

Düsseldorf Am Freitagnachmittag können Schnee und Regen in NRW für glatte Straßen sorgen. Wo der Niederschlag auf gefrorenen Boden trifft, droht Blitzeis.

Nach eisigen Temperaturen wird es am Wochenende in Nordrhein-Westfalen ein wenig milder. Doch das sorgt am Freitag und Samstag für Glättegefahr. Ab dem Nachmittag erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Niederschlag in weiten Teilen von NRW. Anfangs kann es vom Nordwesten her schneien, rund ein bis drei Zentimeter werden erwartet. Der Schnee wird im ganzen Bundesland erwartet. Da ein Tiefausläufer von der Nordsee mildere Luft nach NRW bringt, geht der Schnee in Regen über. Wo der Regen auf gefrorenen Boden trifft, bildet sich Glatteis. Vor allem abends kann es gefählich auf den Straßen werden.