Winter-Wetter : In NRW droht Glatteis auf den Straßen

In NRW droht Glatteis auf den Straßen

Düsseldorf Es gibt ab Freitagabend Warnungen wegen Glatteis durch Schnee und Regen in NRW. Wo der Niederschlag auf gefrorenen Boden trifft, droht Blitzeis.

Nach eisigen Temperaturen wird es am Wochenende in Nordrhein-Westfalen ein wenig milder. Doch das sorgt am Freitag und Samstag für Glättegefahr. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) haben für Freitagabend eine Warnung vor Glatteis herausgegeben.