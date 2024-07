DWD gibt Warnung raus Nach der Hitze – Unwetter mit Starkregen, Hagel und Gewittern in NRW

Am Donnerstag erwarten die Meteorologen viele Wolken und Schauer, teilweise auch heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Erreicht werden erneut schwülwarme Höchsttemperaturen von 24 bis 28 Grad. In der Nacht zum Freitag schauert und gewittert es bei einer kleinen Abkühlung in vielen Regionen weiterhin.