Gebietsweise Glätte erwartet : Temperatursturz in NRW – Es schneit wieder

Düsseldorf Ein Tiefdruckgebiet bringt von Norden her deutlich kältere und feuchte Luft nach Nordrhein-Westfalen. Es kann in den kommenden Tagen Schneeregen und leichten Schneefall geben.

Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen in Offenbach mitteilte. Am Mittwoch ist es demnach meist wechselnd bis stark bewölkt, aber trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 13 Grad, in Hochlagen bei etwa 6 Grad.