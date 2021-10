Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da : Es wird stürmisch in NRW

Essen In NRW wird es ungemütlich. Ab Dienstag wird es nicht nur stürmisch, sondern auch regnerisch. Auch Mittwoch und Donnerstag sollte man nur mit Schirm aus dem Haus gehen.

In Nordrhein-Westfalen gibt es am Dienstag Regen und Wolken. Ab dem Nachmittag bleibt es trocken und am Abend kommt es zu Auflockerungen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Essen mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei 15 bis 19 und es ist mit mäßigem Wind aus Süd bis Südwest zu rechnen. Im Bergland kommt es teilweise auch zu starken Böen. In der Nacht zum Mittwoch werden diese teilweise zu stürmischen Böen und es bleibt wolkig ohne Regen bei Tiefstwerten von 15 und 11 Grad.