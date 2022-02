Wälder sollen nicht betreten werden : Sturm und Orkan in NRW erwartet

Update Düsseldorf Bis zum Wochenende ziehen mehrere Tiefdruckgebiete über das Land. Sie bringen im Flachland Sturm, der in den Höhenlagen stellenweise Orkanstärke erreichen kann. Der DWD warnt davor, Wälder zu betreten.

Ruhiges Winterwetter ist derzeit nicht in Sicht: In den nächsten Tagen ziehen mehrere Tiefdruckgebiete über Nordrhein-Westfalen. „In den Höhenlagen erwarten wir regional orkanartige Böen und sogar Orkanböen“, sagt Nadine Schittko, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen. Mit der stürmischen Wetterlage verbunden sind teils ergiebige Regenfälle. Am Mittwoch müssen wir mit starken Niederschlägen vor allem im Bergischen Land rechnen. Diese halten tagsüber mit Pausen an, intensivieren sich allerdings am Mittwochabend wieder. Am stärksten soll es in den Nachtstunden regnen. Schittko: „Bis Donnerstagmorgen können im Bergischen Land 40 bis 50 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen.“