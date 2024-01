Hier wird es besonders windig Nach dem Schnee fegt der Sturm über NRW

Am Mittwoch komme es verbreitet zu stürmischen Böen, in der ersten Tageshälfte gebietsweise auch zu Sturmböen und in exponierten Berglagen zu schweren Sturmböen, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag voraus. Zuvor werde es am Dienstagabend vor allem in der Eifel stürmisch. Im Osten sei mit teils starken Böen zu rechnen, sonst werde es mäßig windig zugehen.