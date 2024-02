Aussichten für NRW Es wird ungemütlich — stürmische Böen bis zu 80 Stundenkilometern

Narrenkappen festhalten: Es stürmt in Nordrhein-Westfalen. Im Laufe des Dienstags können sich verbreitet starke bis stürmische Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 70 Kilometern pro Stunde entwickeln, im Hochsauerland und am Nordrand der Eifel mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde. Darauf weist der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen hin.