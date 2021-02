Deutscher Wetterdienst warnt : Starker Schneefall und Eisregen für NRW erwartet

Essen Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von Samstagabend bis Sonntagabend auf Glatteis in weiten Teilen des Landes einstellen. Es wird starker Schneefall und Eisregen erwartet.

Wie der DWD am Freitag in einer Vorabinformation berichtete, werden im Zeitraum von 18.00 Uhr am Samstag bis 18.00 Uhr am Sonntag langanhaltende und teils kräftige Niederschläge aus dem Süden erwartet. „Diese gehen zunehmend von Schneefall in gefrierenden Regen über.“ Bis Sonntagabend müsse verbreitet mit Glatteis auf Straßen und Wegen gerechnet werden. „Es kann zu erheblichen Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr kommen.“ Außerdem bestehe die Gefahr von Eisbruch. „Schäden an Vegetation und Infrastruktur lassen sich dabei nicht ausschließen.“