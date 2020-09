Wochenstart in NRW : „Spätsommerliches Wetter“ erwartet – bis zu 25 Grad am Mittwoch

Essen NRW startet mit mehr Sonnenschein als Wolken in die neue Woche. Nach vereinzelten Nebelfeldern im Norden wird es laut dem Deutschen Wetterdienst am Montag heiter und überwiegend trocken.

Deshalb rechnet der Wetterdienst am Dienstag und am Mittwoch dort mit starker Bewölkung, der Süden bekomme derweil noch etwas Sonne ab. Auf bis zu 25 Grad steigen die Temperaturen am Mittwoch. Größtenteils bleibt es trocken. In der Nacht zum Donnerstag kann es dann zeitweise zu Regen kommen, dazu werde es eher bedeckt.