Wetter in NRW Noch einmal Sommer am Wochenende

Am Samstag bleibe es heiter, teils auch sonnig, und niederschlagsfrei. Das Thermometer zeigt maximal 24 bis 27 Grad an, in Hochlagen 22 Grad. Der Wind sei meistens schwach. Am Sonntag sei es heiter bis wolkig. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 24 bis 27 Grad, in Gipfellagen bei 21 Grad. Dazu komme ein schwacher bis mäßiger Wind.