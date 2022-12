Wetter in NRW Sonne und frostige Temperaturen am Wochenende

Am Samstag sei es morgens zwar zunächst neblig-trüb und „unangenehm kalt“ mit Temperaturen von teils unter minus zehn Grad, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag in Essen. Danach sei es aber heiter bis sonnig und trocken. In Köln, Düsseldorf und im Ruhrgebiet könne es auch mal über null Grad sein, ansonsten gebe es Dauerfrost, so die Expertin. Überfrierende Straßen und Reifbildung sorgten zudem für Glätte.