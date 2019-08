Donnerstag viel Regen : Der Sommer in NRW macht mindestens zehn Tage Pause

Düsseldorf Das wechselhafte Wetter in NRW wird uns in den nächsten Tagen erhalten bleiben. Dass der Sommer bereits vorbei ist, hält ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts allerdings für ein Gerücht.

Der Hochsommer hat NRW zumindest vorerst den Rücken gekehrt. Dass sich das bald ändert, ist ziemlich unwahrscheinlich, sagt Bernd Hussing, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst in Essen. „In den nächsten zehn Tagen sind keine 30 Grad in Sicht.“ Für diese Woche prognostiziert er wechselhaftes Wetter und Höchsttemperaturen von 20 bis 23 Grad. Am Dienstag ist mit Schauern zu rechnen, am Donnerstag mit langanhaltendem Regen. Mittwoch und Freitag soll es zumindest tagsüber trocken bleiben.