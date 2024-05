Wochenendwetter in NRW „Schön ist anders – kein Sommerdurchbruch in Sicht“

Während der Süden Deutschlands sich auf eine Kaltfront mit Starkregen und Hochwasser wappnen muss, gibt es für Nordrhein-Westfalen zumindest in diesem Punkt Entwarnung: „Das Unwetter in Baden-Württemberg wird keine Auswirkungen auf NRW haben“, sagt ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen am Freitagvormittag. „Das ist auch gut so – wir haben schon genug Wasser.“