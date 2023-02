Wetter in NRW Wolken und Regen am Veilchendienstag

Viele Wolken und etwas Regen erwartet die Menschen am Fastnachtsdienstag in Nordrhein-Westfalen. Am Nachmittag lockert es von Südwesten her etwas auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Demnach liegen die Höchsttemperaturen zwischen 10 und 12 Grad.