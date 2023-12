Wetterdienst warnt Neuschnee und glatte Straßen in NRW

Der Schneefall in der Nacht zu Montag sorgte dagegen in den NRW-Innenstädten für zahlreiche kleinere Unfälle durch Schnee und Glatteis mit Blechschäden; allein in Köln gab es in der Nacht rund 17 Unfälle, berichtet die Polizei Köln. „Die Verkehrslage ist aber eigentlich nicht anders wie am jeden Montag, die Anzahl der Unfälle liegt auch sonst in diesem Bereich“, sagte ein Sprecher der Polizei. In Geldern ist ein mit Rüben beladener LKW aufgrund der glatten Straßen von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gerutscht. Der Fahrer blieb unverletzt, während die Rüben sich allesamt verteilten.