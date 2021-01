Wetter in NRW : Sonntag schneit es - dann droht Glätte

In vielen Orten von NRW liegt am Sonntag, 17. Januar, eine Schneedecke, wie hier in Frechen. Foto: C. Siedentop

Düsseldorf In vielen Teilen von NRW hat es am Samstagabend und in der Nacht geschneit. Doch die weiße Pracht soll laut Wetterdienst nicht lange liegen bleiben. Dafür gibt es eine Warnung vor Glätte.

Seit Samstagabend hatte es fast überall in NRW geschneit - laut einer Sprecherin des Deutsche Wetterdienstes (DWD) im Schnitt ein bis zwei Zentimeter. Im Münsterland sowie im Bergischen Land und im Siegerland waren es teils drei bis vier Zentimeter. Am Sonntagmorgen kommen auch im Westen noch dicke Flocken runter, es soll im Tagesverlauf aber vor allem im Osten noch schneien.

Der Schnee soll im Westen im Laufe des Tages in Regen übergehen. In Weeze am Niederrhein war lag die Temperatur am Morgen schon über dem Gefrierpunkt. Es könne Sprühregen geben, es bestehe Glättegefahr und lokal sei Glatteis möglich, warnt der DWD. Doch die Temperaturen werden auch milder. Im Osten werde das Ganze erst am späten Nachmittag einsetzen.

In der Nacht gab es bereits einige witterungsbedingte Unfälle in NRW: Im Rhein-Erft-Kreis sorgten glatte Straßen bis Sonntagmorgen für drei Verkehrsunfälle mit geringen Sachschäden. In Hellenthal-Losheim ist eine 22-Jährige aus Bonn schwer verletzt worden: Ihr Wagen kam in einer scharfen Linkskurve auf schneebedeckter, vereister Fahrbahn ins Schleudern, berichtet die Polizei. Ihr Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Foto: dpa/Bernd Thissen 13 Bilder So schön ist das mit Schnee gepuderte NRW

In der Nacht zum Montag sei im Bergland weiterer Schnee möglich, sonst gebe es gebietsweise Regen. In Ostwestfalen und in höheren Lagen könnte Sprühregen frieren und für Glätte sorgen. Am Rhein soll die Temperatur in der Nacht aber nicht mehr unter null Grad sinken. Am Montag bleibe es bedeckt, im Bergland könnte weiter Schnee fallen, sonst wird etwas Regen erwartet.

Der Neuschnee hätte normalerweise auch viele Tagestouristen in die Wintersportgebiete in NRW gelockt - doch die Appelle, dass Besucher in Lockdown-Zeiten bitte zu Hause bleiben mögen, haben zumindest am Samstag Wirkung gezeigt. Im Sauerland und in der Eifel sind viele Ski- und Rodelhänge, Parkplätze und Zufahrten gesperrt. Die Polizei ist dennoch auf einen größeren Einsatz vorbereitet, um auf ein Verkehrschaos zu reagieren und das Ordnungsamt bei Verstößen der Corona-Auflagen sowie Sicherung gesperrter Pisten zu unterstützen.

Im Oberbergischen Kreis verwies die Gemeinde Reichshof mit dem Wintersportgebiet Blockhaus-Belmicke auf die dort geltende 15-Kilometer-Hotspot-Regel, die eine Anreise für Freizeitaktivitäten von weiter weg ohnehin untersage.

In NRW gibt es aber weiterhin Ausflugsziele, an denen die Parkplätze nicht gesperrt werden, wie etwa am Hermannsdenkmal und an den Externsteinen im Kreis Lippe. Auch dort schien es am Samstag ruhig zu sein, sagte ein Sprecher der Polizei. Schwerpunkte oder besondere Auffälligkeiten seien ihm nicht bekannt.

(top/dpa)