Kaltes Wetter zum Jahresbeginn : Ab Mittwoch schneit es in NRW

Bereits in der Nacht zu Mittwoch wird erster Schnee in NRW erwartet, vielerorts kann es dann auch glatt werden (Symbolbild). Foto: dpa/Dieter Menne

Essen Ab Mittwoch wird es deutlich kälter in NRW – oberhalb von 500 bis 600 Metern kann es glatt werden. In der Nacht zu Donnerstag könnte es auch in tieferen Lagen zu Schneeschauern kommen.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich am Mittwoch auf einen Mix aus Wind, Regen und Schnee einstellen. Im Tagesverlauf komme es im Tiefland zu Regen oder Schneeregen, im Bergland sei mit Schneeschauer zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Es werde wechselnd bis stark bewölkt. Vereinzelt seien kurze Graupelgewitter mit Sturmböen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen drei bis sechs Grad.

Der große Schneefall bleibe jedoch vorerst aus. „Dafür ist es einfach noch viel zu warm. Mit einer dicken Schneedecke ist allenfalls am Kahlen Asten zu rechnen“, so Hussing. Dort könnten dann aber durchaus zehn bis 15 cm Schnee liegen bleiben.

In der Nacht zu Donnerstag könne es sogar in den Tieflagen zu Schneeschauern kommen, die im weiteren Verlauf nachlassen. Zudem sei Glätte zu erwarten. Die Temperaturen fallen auf zwei bis minus ein Grad. Laut DWD wird es am Donnerstag wechselhaft bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 3 Grad in Ostwestfalen und 6 Grad an Rhein und Ruhr.

(chal/bsch/dpa)