Temperaturen bis zu 41 Grad : Rheinland ist heißer Anwärter auf deutschen Hitze-Rekord

Foto: Matzerath, Ralph (rm-) 16 Bilder Sommer 2019 in NRW: Von Hitze bis Unwetter.

Liveblog Düsseldorf Noch nie sind in Deutschland so hohe Temperaturen gemessen worden wie am Mittwoch in Geilenkirchen. Doch der Donnerstag soll noch heißer werden. In NRW sollen Düsseldorf, Duisburg und Köln Werte jenseits der 40-Grad-Marke erreichen.

